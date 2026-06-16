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Le maire de New York vient-il de confirmer la date du mariage de Taylor Swift par accident ?

Taylor Swift aurait réservé le Madison Square Garden pour trois jours pour y célébrer son mariage. [© Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

C’est lors d’une conférence de presse où il évoquait les événements majeurs à venir à New York que le maire de la ville, Zohran Mamdani, aurait confirmé la date du mariage de Taylor Swift avec Travis Kelce. 

Oups ! Alors que New York s’apprête à célébrer le titre des Knicks, jeudi 18 juin, dans les rues de Manhattan, le maire de la ville, Zohran Mamdani a, semble-t-il, confirmé la date du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, qui n’a jamais été confirmée jusqu’alors, au moment de dresser la liste des événements majeurs à venir. Notamment le week-end du 3 au 5 juillet durant lequel sera célébrée la fête nationale américaine.  

Alors qu’il assurait que les services de la ville assureront la sécurité de toutes les personnes se trouvant à New York pour les différentes célébrations, dont le match de football dans le cadre de la Coupe du monde qui sera joué au MetLife Stadium le dimanche, Zohran Mamdani a tenu à énumérer les «grands événements» prévus. «Nous savons que cette période coïncide avec le 4 juillet, le 250e anniversaire du pays, le mariage de Taylor Swift, tout cela au même moment», a-t-il indiqué. 

Sur le même sujet Taylor Swift : quel est ce nouveau record que vient de battre la star américaine ? Lire

Une information de taille pour les fans de la chanteuse qui n’avait pas encore eu la confirmation de la date de la cérémonie de son mariage. La sortie médiatique du maire confirme donc la rumeur selon laquelle le couple a réservé le Madison Square Garden sur l’ensemble du week-end. Ils auraient ainsi déboursé la coquette somme de 3 millions de dollars (environ 2,5 millions d'euros) pour privatiser ce lieu mythique pendant trois jours. 

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