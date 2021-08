Stevia : quels sont les bienfaits de cet édulcorant ?

Edulcorant issu d'une plante sud-américaine, la stevia est une bonne alternative pour réduire sa consommation de sucre et limiter son apport calorique.

Contrairement aux substances chimiques et de synthèse, «la stevia est un édulcorant naturel, 100% végétal, qui a un pouvoir sucrant bien supérieur au sucre blanc raffiné», explique Emilie Kapps, naturopathe à Paris.

zéro calorie

En effet, les feuilles de la Stévia rebaudiana, qui sont réduites en poudre après la cueillette, contiennent des molécules 40 à 300 fois plus sucrées que le saccharose, sucre issu de la betterave sucrière ou de la canne à sucre. Mais à la différence du sucre classique, la stevia contient zéro calorie. Plus précisément, «il y a environ 3 calories dans 1 gramme, mais cela ne représente rien», affirme la thérapeute certifiée.

C’est donc un bon allié dans le cadre d’un régime ou simplement pour garder un poids de forme, surtout pour les personnes qui ont l’habitude de sucrer systématique leur laitage ou leur boisson chaude et qui en consomment beaucoup dans la journée. En sachant qu’elle a également l’avantage de résister à la chaleur. On peut ainsi l’utiliser pour préparer des desserts ou des gâteaux.

pas d'incidence sur la glycémie

De plus, la stevia «n'a aucune incidence sur la glycémie». Par conséquent, «elle ne va pas provoquer de pics glycémiques» dus à l’absorption de sucre (glucose). «Elle est ainsi particulièrement intéressante pour les personnes atteintes de diabète de type 2 et qui vont chercher à réguler le taux de glycose dans le sang».

Autre vertu : elle aide «à réguler la tension artérielle», poursuit l'experte, qui conseille aux personnes concernées de la consommer en infusion, tout au long de la journée. «Il suffit de laisser une cuillère à café de feuilles dans 50 cl d’eau bouillante, puis de laisser infuser 5 minutes», détaille-t-elle.

A noter que cet édulcorant, en vente de partout et à un prix accessible, existe aussi sous forme liquide et de sucrettes. L’idéal est d’opter pour «de la stevia bio contenant au moins 96% de rebaudioside A. En dessous de ce seuil, prévient-elle, on considère que ce n’est pas de la stevia authentique».

déconseillée dans certains cas

D’après la naturopathe, aucun effet secondaire grave n’est répertorié. Toutefois, «il n’y a pas encore beaucoup d’études sur le sujet». En attendant, par précaution, «elle est donc interdite aux femmes enceintes et allaitantes». Emilie Kapps met également en garde les personnes qui prennent déjà des médicaments ou des complètements alimentaires naturels pour lutter contre le diabète et l’hypertension.

«Consommer de la stevia en parallèle de ces traitements peut créer une interaction et faire double effet», ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Enfin, les personnes allergiques à certaines plantes, ajoute-t-elle, «notamment aux marguerites, aux pissenlits et aux chrysanthèmes, devraient également faire attention».