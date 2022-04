5 aliments qui peuvent aussi se manger crus

En cuisine, on a l’habitude de cuire les aliments. Certaines viandes, par exemple, ne se mangent qu’après cette étape. Elle permet d’éliminer les bactéries ou encore les virus mais aussi de révéler des saveurs. A l’inverse, d’autres présentes des qualités nutritionnelles dont on ne profitera que s’ils sont mangés crus.

Le brocoli

Riche en fibres et très léger, le brocoli est excellent pour la santé. Il le serait davantage si on le mangeait cru. En effet, on profitera alors de sa vitamine C mais aussi du sulforaphane, un antioxydant réputé pour ses vertus anti-cancer. On le dégustera en salade avec par exemple des fruits secs ou alors à l’apéritif avec des carottes également crues à tremper dans une sauce.

L’oignon

Voilà un aliment qui se mange souvent cuit. Pourtant l’oignon est riche en substances organo-souffrés et en flavonoïdes, des antioxydants très puissants qui supportent mal la cuisson. Pour en profiter, la salade grecque est idéale avec de l’oignon rouge ciselé finement. Ce dernier est plus facile à manger cru.

L’ail

L’alliine est un dérivé de la cystéine, un acide aminé, qu’on retrouve dans l’ail. Elle a de nombreuses propriétés anti-maladies cardiovasculaires. Hélas, elle résiste mal à la chaleur. Un passage par le four à 200°C anéantit ses vertus. Pour cette raison, manger de l’ail cru est recommandé pour la santé. Attention en revanche aux risques de mauvaise haleine.

La betterave

On a longtemps déconseillé de manger des betteraves crues. Mais cela serait en réalité très bénéfique pour la santé, à condition de ne pas en abuser. La betterave présente un cocktail de bienfaits : vitamines, calcium, fer, potassium… Pour en profiter, on peut les trancher finement et les présenter comme un carpaccio.

Le poivron

Très appréciable dans une potée de légumes cuits, le poivron peut se manger cru. Il sera alors très riche en vitamine C. Il en contient d’ailleurs trois fois plus qu’une orange. Un nutriment que la chaleur d’un four va détruire.