Boire du jus de citron à jeun est-il bon pour la santé ?

Le jus de citron possède de nombreuses vertus et est régulièrement recommandé par les nutritionnistes, mais attention à ne pas trop en boire à jeun.

Il est établi que son acidité peut en effet augmenter la sensation de brûlure à l'estomac pour les personnes qui y sont sensibles. Si vous ressentez des aigreurs lorsque vous consommez du jus de citron au petit déjeuner, parlez en à votre médecin. Ce dernier peut vous recommander d'éviter d'en consommer, en raison du pH acide prononcé de cet agrume. Préférez éventuellement le diluer dans l'eau, plutôt que le consommer pur.

Un effet sur l'émail des dents

Autre point à surveiller : l'émail des dents. Une étude publiée en 2005 dans la revue scientifique Science Daily, avait classé le cirton parmi les aliments qui pouvait avoir une incidence sur l'érosion dentaire.

Le citron, tout comme certaines boissons sucrées industriel, a pour effet d'augmenter les attaques acides qui accélèrent la détérioration de l'émail, rapporte l'Académie de dentisterie générale du Canada et des États-Unis. Il n'est pas déconseillé d'en boire, mais comme pour tout aliment sa consommation doit être faite avec modération. Si vous consommez régulièrement du jus de citron et qu'un problème survient en raison d'une émail fragilisée, n'hésitez pas à en parler avec votre dentiste.

Des vertus reconnues

Source naturelle de vitamines C et riche en anti-oxydants, le jus de citron n'est pas un mauvais compagnon pour l'organisme. Il est d'ailleurs souvent plus sage de le consommer mélanger dans un verre d'eau. Grâce à son apport en vitamine C, cette boisson va contribuer à booster le système immunitaire.

Pour les personnes ne souffrant pas d'attaques acides ou d'un système digestif fragilisé, consommer de l'eau au citron stimule la digestion et notamment la sécretion de bile dans le foie, et facilite aussi le transit intestinal. Il permet de lutter contre la diarhée et il est conseillé d'en boire en cours de journée si vous êtes victime d'une gastro-entérite. Enfin, l'acide citrique contenu dans le jus de citron aide à réduire la formation des calculs rénaux.