Voici l’aliment en conserve à consommer régulièrement pour éviter les carences

Parce qu’il est bourré de nutriments, cet aliment en conserve est un excellent allié santé que l’on a tout intérêt à avoir dans son placard et à manger plus souvent.

Une boîte riche en bienfaits. On a parfois tendance à bouder les aliments en conserve. Pourtant, plusieurs d’entre eux renferment des nutriments essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Mais s’il y a bien une denrée à toujours avoir dans son placard, surtout si avez des carences, ce sont les sardines en boîte.

En effet, les sardines à l’huile contiennent notamment une bonne dose de fer (environ 1,7 mg pour 100 g), un nutriment qui aide à la production de globules rouges et permet de lutter contre l’anémie. Si vous avez des problèmes osseux, vous pouvez aussi compter sur elles.

calcium, vitamine D et protéines

Et pour cause, ce petit poisson gras contient du phosphore, de la vitamine D, ainsi que du calcium. Une portion de 100 g de sardine en conserve en apporterait en moyenne 400 mg, ce qui représente un tiers de litre de lait. Le calcium, bon pour la solidité des os et des dents, se trouve surtout dans les arêtes et dans la peau.

Sans oublier sa teneur en protéines, des nutriments indispensables pour permettre au corps de se défendre et de se régénérer. Cent grammes de sardines en conserve apportent environ 24 g de protéines, soit 30% du besoin quotidien d’un adulte.

Pour rappel, les protéines sont impliquées dans de nombreux processus. Elles participent au renouvellement des cellules de la peau, des cheveux, des ongles et contribuent à la formation d'enzymes digestives et des hormones.

une bonne dose d'oméga 3

Ce n’est pas tout. Une boîte de sardines renferme également une dose importante d’oméga 3, dont des EPA (acide eicosapentaénoïque) DHA (acide docosahexaénoïque), des acides gras qui protègent notamment les neurones et favorisent une bonne communication entre eux via des connexions appelées synapses.

Grâce à sa concentration en acides gras oméga 3 et en vitamine B12, la sardine régule également la tension artérielle, combat le mauvais cholestérol et prévient le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires.