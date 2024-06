Ces 6 aliments peuvent booster votre cerveau, selon une étude d'Harvard

Certains aliments sont bons pour le cerveau. Afin d'améliorer sa mémoire et de réduire son anxiété, c’est donc dans l’assiette que ça se passe.

Pour fonctionner correctement, le cerveau, comme le reste de l’organisme, a besoin d’un carburant. La psychiatre, nutritionniste et chercheuse en santé cérébrale d’Harvard, Uma Naidoo, appuie cette idée et affirme que certains aliments sont particulièrement bénéfiques à la concentration et à la santé mentale. En se basant sur les études qu'elle a menées, la chercheuse a ainsi dévoilé les 6 aliments à consommer pour «maximiser la puissance incroyable du cerveau».

La noix

Ressemblant à un cerveau, la noix avait, dès le Moyen-Âge, la réputation de soigner les maladies mentales et la fatigue intellectuelle, mais ce fruit sec acquiert par la suite un crédit plus scientifique. Celui-ci renferme en effet des acides gras riches en oméga-3, indispensables au bon fonctionnement du cerveau. Uma Naidoo recommande donc d'en consommer un quart de tasse chaque jour, à ajouter dans ses salades ou à consommer en collation.

Les avocats

La nutritionniste d'Harvard poursuit sa liste en mentionnant les avocats. Riches en magnésium, ces derniers contribueraient à prévenir la dépression, bien qu'un seul aliment ne puisse pas, à lui seul, empêcher un trouble mental.

les épices

En plus d’ajouter de la saveur aux plats, les épices possèdent des propriétés antioxydantes qui aident à réduire le stress. Les principes actifs du curcuma et du safran, en particulier, diminuent l’anxiété et les symptômes de la dépression.

Le chocolat noir

On dit souvent que le chocolat noir est bon pour la santé, et ce n'est pas une légende. Une enquête menée en 2019 auprès de 13.000 adultes révèle que les consommateurs réguliers de chocolat noir courent 70% de risques en moins de développer des symptômes de la dépression. En effet, il aide à réguler la synthèse des produits chimiques liés à l'humeur, et le fer qu'il contient aide à former la coque qui protège les neurones.

Les aliments fermentés

Il est toujours intéressant d'inclure des aliments fermentés à son régime alimentaire. En plus d'améliorer la flore intestinale, ces derniers contribuent à réduire le stress. Yaourt nature, kombucha (boisson d'Asie centrale similaire à un cidre de pomme pétillant), choucroute ou kimchi (met traditionnel coréen à base de piments et de légumes lacto-fermentés), on en trouve sous une multitude de formes.

Les légumes à feuilles vertes

Enfin, les légumes à feuilles vertes ne sont pas à négliger. Qu'il s'agisse d'épinard, de chou frisé ou de chou de Chine, ces légumes contiennent de la vitamine E, des caroténoïdes, des flavonoïdes et sont sources de folate, une forme de vitamine B9... Autant de nutriments qui protègent contre le déclin cognitif.