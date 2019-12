Kristen Stewart se confie sur sa bisexualité : «Je refuse de penser que, dans la vie, il n'y a qu'un seul chemin»

Dans une interview accordée au magazine Gala, Kristen Stewart s’est confiée sans tabou sur sa bisexualité. En couple avec la scénariste Dylan Meyer, l’actrice assume au grand jour sa relation.

Affirmant qu'elle se «sent enfin bien dans (s)a peau», Kristen Stewart est plus épanouie que jamais. «J'exprime mieux mes sentiments, ainsi que les messages que je souhaite faire passer», explique-t-elle au magazine.

Mais les choses n'ont pas toujours été très simples pour la star, qui souligne être «une personne qui déteste simplement qu'on la range dans une boîte, qu'on l'inscrive dans une catégorie».

Elle poursuit : «Je refuse de penser que, dans la vie, il n'y a qu'un seul chemin. Je change tous les jours. Il existe un million de versions de moi-même au quotidien et je pense qu'elles peuvent toutes cohabiter. C'est dommage que certaines personnes refusent cette complexité chez l'être humain et ne voient qu'une seule facette».

«Les raccourcis peuvent être dangereux dans notre société»

Lassée de n'être citée dans les médias que pour ses relations, Kristen Stewart a appris à prendre du recul. «J'ai toujours essayé de vivre ma vie le plus librement possible. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens me résument à une histoire ou à une différence. Je pense que les raccourcis peuvent être dangereux dans notre société.»

A l'époque, l'industrie du cinéma ne voyait pas d'un très bon oeil qu'elle affiche sa relation avec une femme, allant jusqu'à lui suggérer de cacher sa bisexualité. «On m'a bien dit : 'si vous voulez vous rendre service, et que vous ne sortez pas en public en tenant la main de votre copine, vous pourriez tourner dans un film Marvel'», a-t-elle révélé dans une interview accordée à Harper's Bazaar. «Je ne veux pas travailler avec des gens comme ça», a lancé l'actrice, catégorique.