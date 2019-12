Madonna a rencontré la famille de son fiancé de 25 ans

C'est du sérieux. Madonna serait en train de franchir un nouveau cap dans sa relation avec Ahlmalik Williams, son fiancé âgé de 25 ans. Selon TMZ, la chanteuse de 61 ans aurait rencontré les parents de son compagnon.

La star est en couple depuis près d'un an avec son ancien danseur, dont elle avait fait la connaissance en 2015 lors d'un casting.

