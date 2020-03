Coronavirus : l’étrange vidéo de Madonna qui parle du virus dans un bain de pétales de rose

Madonna a cru bon de poster ce week-end une vidéo d’elle, dans son bain, affirmant que la pandémie de coronavirus permettait de remettre tout le monde sur un pied d’égalité. Un discours largement critiqué par ses fans.

Dans cette vidéo postée dimanche dernier, la chanteuse de 61 ans, qui se trouve dans un bain avec des pétales de rose, des bougies, et un fond de musique instrumentale légèrement inquiétant, explique le plus simplement du monde que le coronavirus ne fait aucune distinction entre les personnes, qu’elles soient riches ou non, célèbres ou non, et que nous sommes tous égaux devant lui.

«C'est le truc avec le Covid-19. Peu importe à quel point vous êtes riche, à quel point vous êtes célèbre, à quel point vous êtes drôle. À quel point vous êtes intelligent, où vous vivez, quel âge vous avez, quelles histoires incroyables vous pouvez raconter. C'est le grand égaliseur et c'est ce qui est terrible, c'est ce qui est génial. Ce qui est terrible, c'est que cela nous rend tous égaux à bien des égards, et ce qui est merveilleux, c'est que cela nous rend tous égaux à bien des égards», lance-t-elle. La vidéo est suivie d’une photo d’elle, regardant l’objectif, avec des roses lui masquant les tétons. Et une photo d’un bijou sur son poignet.

Des propos qui sont très mal passés auprès de ses fans qui lui ont rappelés quelques réalités sur l’impact du coronavirus sur le reste de la population. «Tais-toi donc. Tu ne PERDS rien dans cette crise. Tout va bien pour toi et cela va le rester. Nous autres sommes effrayés de perdre notre emploi, nos maisons. Un pied d’égalité ? Tais-toi pauvre c**** », écrit l’un d’eux.

«Tu es sérieuse là ? C’est n’importe quoi. Quelle étrange personne. Honte à ceux qui pense que ce qu’elle dit sont des ‘faits’, elle est dans une p**** de baignoire avec des pétales de roses bordel de m****. Dégage de là», s’exclame un autre. «Un pied d’égalité car nous sommes tous des êtres humains, mais les gens célèbres n’ont aucun problème pour se faire tester aussi rapidement qu’ils le souhaitent», ajoute encore un autre.