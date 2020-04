Alors que Katy Perry est enceinte, son couple avec Orlando Bloom bat de l’aile

Il y a de l’eau dans le gaz entre les deux tourtereaux. Alors que Katy Perry donnera naissance à son premier enfant d’ici quelques mois, sa relation avec l'acteur Orlondo Bloom semble battre de l’aile.

Le couple traverserait en effet des moments de doute, selon les informations de US Weekly. Une source proche du couple a révélé que leur relation «aurait changé depuis que Katy Perry est enceinte». Selon cette même source, la chanteuse américaine de 35 ans et Orlondo Bloom, fiancés depuis février 2019, «connaissent des hauts et des bas en ce moment dans leur relation».

L’interprète de «Roar» est «très heureuse et exaltée d'être enceinte», mais elle angoisserait à l’idée de devenir maman pour la première fois. «Katy Perry est en train de gérer le stress de devenir parent pour la première fois», a précisé la source.

De son côté, l'acteur britannique, qui est déjà père d'un petit garçon, fruit de ses amours avec le mannequin australien Miranda Kerr, «est stressé d'accueillir un bébé dans leurs vies pendant cette période», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, Katy Perry avait révélé sa grossesse en mars dernier, à travers le clip de son nouveau titre «Never Worn White», où elle apparaît en longue robe blanche et chante notamment : «Je nous vois ensemble dans soixante ans, avec un grand arbre généalogique».

Elle s'était ensuite adressée directement à ses fans par le biais d'une vidéo, diffusée en direct sur son compte Instagram, pour confirmer officiellement la nouvelle : «C'était le secret le plus long que j'ai eu à garder», avait-t-elle confié aux internautes.