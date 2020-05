Robert Pattinson a failli mettre le feu à sa cuisine en faisant cuire des pâtes

Et si les pâtes étaient finalement le pire ennemi de Batman ? L’acteur Robert Pattinson, qui interprètera prochainement le Chevalier noir, a failli brûler son appartement en tentant une recette au micro-ondes. N’est pas «Top Chef» qui veut.

Il est certes l’un des hommes les plus séduisants de la planète et l’un des acteurs les plus prisés d’Hollywood, l’interprète d’Edward Cullen dans «Twilight» reste un piètre cuisinier.

Actuellement confiné à Londres pour le tournage de «Batman» de Matt Reeves - à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus -, Robert Pattinson tente de garder la forme à sa manière, comme un étudiant qui se préoccupe plus de ses BD ou de sa console, que du contenu de son assiette.

Alors qu’il suit une alimentation à base de farine d’avoine et de poudre protéiné de vanille et qu’il trouve plus simple de verser du Tabasco directement dans une boîte de thon, l’ex de Kristen Stewart a voulu tester d’autres recettes pour pimenter son quotidien, comme il l’a expliqué dans l’édition américaine du magazine GQ.

Presenting GQ’s June/July cover star: Robert Pattinson.



See all the self-portraits by Robert Pattinson and read the story by @ZachBaron here: https://t.co/EPzPWk2vTH pic.twitter.com/2IZ75xJ3gE — GQ Magazine (@GQMagazine) May 12, 2020

«J’ai fait des recherches sur Google, j'ai été sur YouTube pour voir comment cuire des pâtes au micro-ondes. Il suffisait de les mettre dans un bol et de les placer au micro-ondes», explique-t-il. Mais le résultat est «dégoûtant».

Alors Robert Pattinson a eu l’idée d’ajouter une chapelure préparée avec des cornflakes, du sucre, de la sauce et du fromage. Mais le papier d’aluminium dans le micro-ondes a provoqué des étincelles, et a fait sauter les plombs de l’appartement qu’il partage avec sa petite amie. Le confinement n’est décidément pas une partie de plaisir pour chef Robert.