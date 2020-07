«Kris Jong-un» : les internautes réagissent aux tweets virulents de Kanye West

Kanye West a de nouveau frappé sur Twitter, prenant encore pour cible la mère de Kim Kardashian, Kris Jenner, qu'il ne porte visiblement pas dans son coeur.

Le rappeur l'a rebaptisée «Kris Jong-un», en référence au dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un.

So is anybody going to actually help Kanye West? He’s having a manic episode in front of the world. #KanyeWest pic.twitter.com/YruZZ2fN96 — Jamie Bolton (@JamieBolton) July 22, 2020

«Kris et Kim ont fait une déclaration sans mon approbation... ce n'est pas ce qu'une femme devrait faire. La suprématie des Blancs», a également écrit Kanye West, avant d'effacer ses tweets qui ont rapidement été capturés par les internautes les plus réactifs.

«Kris je suis à Cody (dans le Wyoming, ndlr) si vous ne prévoyez pas un autre tournage de playboy pour vos enfants», a tweeté le rappeur, exaspéré par le fait que sa belle-mère soit derrière certains choix de carrière de sa femme Kim Kardashian. «Mes enfants ne poseront jamais pour "Playboy"», avait-il dit.

Ce surnom de «Kris Jong-un» a en tout cas fait réagir les internautes, qui ne manquent jamais d'imagination.

What I Imagined When Kanye Said Kris Jong-Un pic.twitter.com/4ayKA9WCoY — (@Manny_Pain) July 22, 2020

Ye calling Kris Jenner, Kris Jong-Un



Makes sense... pic.twitter.com/L0BUuKgeQp — Diarrhea Jones (@BadGrlBadWorld) July 22, 2020

kris jong un il a dit — (@PringlesVie) July 22, 2020

Kris Jong-Un is the worst thing I've ever photoshopped but art school was worth it for this #krisjongun pic.twitter.com/Dzrik9GZcK — Sinclair (@AnikiChad) July 22, 2020

Kris Jong Un pic.twitter.com/15vY1UTiJc — CJ To The (@AuldYinYang) July 22, 2020

What if kris Jenner killed the actual kim jong un so Kim could be the only famous Kim. And now Kanye giving us signs



kris jong-un pic.twitter.com/wNv0RZDQ7i — just a gen z (@justagenz1) July 22, 2020

Mais au-delà du côté comique de la situation, la santé du rappeur inquiète. Kanye West semble en effet en pleine phase maniaque de sa maladie. L'artiste souffre de troubles bipolaires, et multiplie, depuis quelques temps, les dérapages, comme lors de son meeting de campagne en Caroline du Sud dimanche, lors duquel il a tenu des propos incohérents entre deux crises de larmes.

Dans une série de messages lunaires publiés le lendemain de ce meeting, et depuis supprimés (mais repris sur les réseaux sociaux), Kanye West a accusé son épouse et sa belle-mère d'avoir voulu l'interner contre son gré.