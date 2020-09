Alicia Keys affirme qu'elle aurait pu finir «prostituée ou droguée»

La musique lui a sauvé la vie. C'est en tout cas ce que pense Alicia Keys. En pleine promo pour la sortie de son nouvel album, la chanteuse américaine est revenue sur sa vie, qui aurait pu être drastiquement différente sans son succès.

«J'étais cette personne. Celle qui n'était pas censée réussir en dehors d'Hell's Kitchen (quartier de New York, ndlr), qui devait finir prostituée, une mère à 16 ans ou droguée», a-t-elle ainsi déclaré au média britannique The Guardian. Une vie imaginaire qui fait écho à son nouveau titre, Underdog (équivalent de «partir perdant» en français). Heureusement pour elle, son talent lui a donné une toute autre destinée, mais elle ne souhaite pas pour autant oublier son passé.

«Toutes les chansons que j'ai écrites et qui ont été considérées comme inspirantes, je les ai composées quand j'étais au plus bas. Car je dois me rappeler : "n'oublie pas ça"», explique-t-elle.

Celle qui fêtera ses 40 ans en janvier prochain revient donc sur le devant de la scène avec un nouvel album, «Alicia», sorti ce 18 septembre. Ses fans l'attendaient avec impatience, puisqu'il a été repoussé à plusieurs reprises, et que son dernier disque était paru en 2016. Sauf calendrier modifié pour cause de coronavirus, Alicia Keys devrait ensuite se lancer dans une tournée avec un passage en France. Le 7 juillet 2021, elle est ainsi annoncée à l'AccorHotels Arena de Paris.