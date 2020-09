Brad Pitt : l’étrange rituel scientologue de purification qu’il devait suivre

Des rites pour le moins gênants. Durant sa jeunesse, Brad Pitt était membre de l'église de Scientologie. Au fil de son expérience au sein de cette organisation, il a suivi des rituels de purification dans un sauna, dont certains avec une adolescente de 15 ans.

C’est en tout cas ce qu’a révélé son ancien superviseur, Michael Mallen, auprès du Sun. D’après ce dernier, le célèbre acteur de 56 ans a pratiqué, entre 1991 et 1993, le «purification rundown», un rituel de désintoxication développé par le fondateur de la scientologie L. Ron Hubbard, qui consiste notamment à purifier son corps et son esprit en restant plusieurs heures dans un sauna.

«il n'y avait rien de mal à ça»

Sauf que durant ces séances, qui ont eu lieu à Los Angeles et à Portland, il était accompagné de la fille mineure de deux fidèles scientologues, et ce, «tous les jours pendant un mois», a-t-il précisé, avant d’ajouter «qu'il n'y avait rien de mal à ça.»

Dans l'église de Scientologie, reconnue aux Etats-Unis comme une religion depuis 1993, «les gens sont souvent jumelés et chargés de s'entraîner les uns les autres ensemble», a expliqué Michael Mallen.

Il raconte également qu'à l'époque, il avait tenté de faire réagir le comédien en l’insultant assez violement. Mais la star, qui avait rejoint l'organisation avec son ex-copine, l’actrice Juliette Lewis, n'avait pas du tout apprécié cet exercice.

«Il était tellement énervé qu'il est sorti de la caravane, a-t-il poursuivi. J'imagine que personne ne lui avait parlé comme ça avant. J'étais assez dur avec lui, mais c'est le but, pour amener la personne à ne plus réagir et rester assis confortablement.»