Brad Pitt à nouveau célibataire

Avis aux amateurs et amatrices : Brad Pitt est de nouveau célibataire. L'acteur s'est séparé de sa compagne, Nicole Poturalski.

L'histoire n'aura pas duré longtemps. Entre Brad Pitt et Nicole Poturalski, "c'est totalement terminé", affirme une source à Page Six. Et "depuis un moment déjà".

Les deux amoureux avaient été aperçus pour la première fois en août : l'acteur de 56 ans avait emmené Nicole Poturalski dans son château de Miraval, dans le sud de la France. L'idylle avait réjoui la presse people. Pourtant, entre Brad Pitt et la top-model berlinoise, "ça n'a jamais été sérieux" renchérit la source.

La jeune mannequin de 27 ans est d'ailleurs retournée auprès de son époux Roland Mary. Le couple, parents d'un petit garçon de 7 ans, est marié mais en union libre.

Retour dans les bras de Jennifer Aniston ?

Quant à Brad Pitt, il est à nouveau un coeur à prendre... et ses fans ont déjà une idée de qui pourrait le consoler. Beaucoup espèrent en effet une remise en couple avec Jennifer Aniston, son ex-femme, connue dans son rôle dans "Friends".

Les deux acteurs se sont réconciliés il y a quelques années, et leur récente lecture d'un scénario par visioconférence a emballé la toile.

Mais pour l'instant, Pitt s'occupe surtout de négocier avec Angelina Jolie, son (autre) ex-femme. Il se bat pour la garde partagée de leurs six enfants.