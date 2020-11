Kim Kardashian dévoile un poème écrit par Kanye West pour ses 30 ans

Kim Kardashian garde tout. Surtout s’il s’agit d’une déclaration d’amour sous la forme d’un poème rédigé de la main de Kanye West qui deviendra ensuite un de ses plus gros tubes.

C’est justement pour fêter les 10 ans de la sortie de l’album My Beautiful Dark Fantasy que Kim Kardashian a choisi de partager cette anecdote à propos du titre Lost In The World via son compte Instagram (cliquer sur les petites flèches pour faire apparaître les deux autres photos, ndlr).

«Pour ceux qui ignorent l’histoire derrière Lost In The World… Kanye n’arrivait pas à trouver certaines paroles avant de réaliser qu’il les avait dans un poème écrit sur la carte d’anniversaire qu’il m’avait donné pour mes 30 ans. Il a pris le poème et en a fait une chanson», commente l’épouse du rappeur.

Kim Kardashian a également révélé l’intérieur de la carte, avec un dessin intitulé «Moi et Kim» digne d’un enfant de 6 ans (un peu inspiré de ceux d’Eric Salch, non, avec les flèches et tout ? Attention Kimmy, ça va se finir au tribunal cette histoire) réalisé avec un marqueur doré où il se présente avec un nœud papillon et des lunettes de soleil, tandis que Kim porte un sac Hermès et une paire de Louboutin (clichééééé !). Il y a également un yacht et un jet privé (clichééééé bis !!!!).

Concernant le texte, voilà ce que Kanye West a écrit : «Tu es mon démon / Tu es mon ange / Tu es mon paradis / Tu es mon enfer / Tu es mon maintenant / Tu es mon éternité / Tu es ma liberté / Tu es ma prison / Tu es ma vérité / Tu es ma guerre / Tu es ma paix / Tu es mes questions / Tu es ma preuve / Tu es mon stress / Tu es ma masseuse», peut-on lire. Le rappeur y ajoute la mention, «Je t’aime pour toujours», mais aussi, tout en haut de la page de droite, «mieux vaut tard que jamais».

Ce qui, si on a un peu l’esprit mal placé, laisserait croire que le mec a oublié son anniversaire, et lui a pondu une carte sur une feuille A4 en mode furtif avec deux jours de retard pour ne pas se faire enguirlander. Avant d’en faire un chanson qui lui rapportera des millions de dollars. Et voilà que 10 ans plus tard, Kim Kardashian l’affiche fièrement sur son compte Instagram. Kanye West est, effectivement, un sacré génie.