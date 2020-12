Harry et Meghan signent avec Spotify pour une série de podcasts

Harry et Meghan se lancent dans le podcast. Le duc et la duchesse de Sussex viennent de signer un contrat de plusieurs années avec Spotify.

La plateforme hébergera Archewell Audio, une série d'épisodes entièrement animée et produite par le couple.

La première saison est attendue pour 2021. Mais le prince Harry et Meghan Markle ont réservé une petite surprise à leurs futurs auditeurs : un épisode spécial Noël sera dévoilé d'ici la fin du mois.

Celui-ci proposera des «histoires inspirantes», comme l'explique le couple dans un communiqué. Un teaser est déjà disponible sur Spotify.

Dans ce teaser, Meghan précise que ce qui l'a marquée chez Harry, c'est «sa passion pour rencontrer des personnes et écouter leurs histoires». Archewell Audio aura donc pour principe d'inviter «de formidables personnes pour qu'ils puissent partager leurs souvenirs». «Le but est de mettre en avant différents parcours, différentes voix», a ajouté le prince Harry.

Une idée qui a séduit Dawn Ostroff, chef de contenu et de la publicité chez Spotify : «Nous sommes fiers de nous associer au duc et à la duchesse. Nous sommes impatients que les auditeurs les entendent leur parler directement, ainsi que les autres créateurs qu'ils vont mettre en avant à travers notre plateforme.» Spotify compte actuellement plus de 320 millions d'utilisateurs à travers le monde.

D'autres partenariats

Le couple n'en est pas à son coup d'essai dans le business. Meghan et Harry ont déjà signé il y a plusieurs mois un partenariat avec Netflix, pour lequel ils produiront des documentaires et des films de fiction.

Plus tôt dans la semaine, Meghan Markle a investi dans Clevr Blends, une start-up fabriquant des lattes au lait d'avoine. La start-up est basée en Californie, là où vivent désormais le couple et leur fils Archie, âgé d'un an.