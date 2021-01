Kim Kardashian et Kanye West sur le point de divorcer

Après sept ans de mariage, Kim Kardashian et Kanye West seraient sur le point de divorcer. Selon plusieurs médias américains, la star de téléréalité a engagé une avocate pour mettre officiellement fin à leur union.

«Ils restent discrets, mais c'est terminé entre eux», d’après une source citée par Page Six, qui précise que la mère de famille a embauché l’avocate Laura Wasser, qui s'était déjà occupée de son divorce avec Kris Humphries, et qu’«ils sont en pourparlers pour trouver un accord».

Un proche a de son côté indiqué à People que la femme d’affaires de 40 ans «est sérieuse à propos du fait de passer le barreau et de devenir avocate, elle est sérieuse à propos de sa campagne pour la réforme des prisons», tandis que «Kanye parle de faire campagne pour la présidence et d'autres trucs complètement fous» et «elle en a juste assez».

Kanye West est «triste» mais «il va bien»

D’après cette même source, Kanye West est «triste» mais «il va bien». «Il sait que c'est fini pour elle. Elle en a eu assez et elle lui a dit qu'elle avait besoin d'espace pour savoir où elle allait. (…) Il sait que l'inévitable va se produire et il sait que c'est pour très bientôt.»

Cela fait en effet plusieurs mois que le couple bat de l’aile, fragilisé notamment par les crises de bipolarité de Kanye West. L’été dernier, l’artiste de 43 ans avait publié une série de tweets lunaires dans lesquels il attaquait sa femme Kim Kardashian et sa belle-mère Kris Jenner. Le rappeur avait notamment évoqué la supposée infidélité de sa femme.

«J'ai essayé de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek (le rappeur Meek Mill, ndlr) au Warldolf pour la ‘réforme de la prison’. (...) Kim a dépassé les limites», avait-t-il notamment écrit.

Kanye West et Kim Kardashian, qui se sont passé la bague au doigt en 2014, ont donné naissance à quatre enfants : North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 19 mois.