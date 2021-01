Jean-Claude Van Damme : en couple, l'acteur annonce qu'il publiera une photo de sa compagne dès demain

Jean-Claude Van Damme n’est plus un cœur à prendre. L’acteur belge de 60 ans vient de révéler sur Twitter être actuellement en couple.

Mieux encore, il promet à ses fans qu’il dévoilera une photo de la principale intéressée dès demain sur les réseaux sociaux.

Yes, I have a girlfriend! I will post her photo here tomorrow. #JCVD

— Jean-Claude Van Damme (@JCVD) January 14, 2021