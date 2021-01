Jean-Claude Van Damme : comme promis, l'acteur a dévoilé une photo de sa «petite amie»

Le maître des arts martiaux et acteur belge Jean-Claude Van Damme avait surpris tout le monde, vendredi, en annonçant, sur Twitter, qu'il n'était plus un coeur à prendre et qu'il publierait, dès le lendemain, la photo de sa nouvelle petite amie. Mais s'il a tenu parole, beaucoup ont été surpris par ce qu'ils ont vu...

Alors que son tweet avait généré jusqu'à 28.000 likes et plus d'un millier de commentaires de curieux qui se demandaient qui diable pouvait bien être l'élue, ils ont tous beaucoup ri lorsqu'ils ont découvert que l'acteur de 61 avait en fait craqué pour une adorable petite chienne.

The wait is over! Here is my new girlfriend... #Lulita pic.twitter.com/4DISAO8FBM

— Jean-Claude Van Damme (@JCVD) January 16, 2021