Iris Mittenaere devient ambassadrice de Jaguar

La marque Jaguar a annoncé une nouvelle collaboration en ce début d'année 2021, en désignant une nouvelle ambassadrice. Il s'agit de Miss Univers 2016, Iris Mittenaere.

La jeune femme, qui fête ses 28 ans ce lundi 25 janvier, rejoint donc officiellement la légendaire marque britannique aux côtés d'autres ambassadeurs comme l'acteur Pierre Niney, les pilotes automobiles Romain Grosjean et Anthony Beltoise ou encore le joueur de tennis Nicolas Mahut.

Dans un communiqué publié par la marque, l'ancienne miss déclare que «la marque Jaguar», lui a «toujours inspiré la beauté, la prestance et l'élégance». «Je suis extrêmement fière de la représenter, et heureuse de rouler dans un véhicule aussi emblématique et innovant. Concilier le plaisir automobile et une conduite responsable me tient beaucoup à coeur», ajoute-t-elle.

Icône de l'élégance, en tant qu'ambassadrice, Iris Mittenaere, aura donc le privilège de conduire différents modèles du constructeur.