L'influenceuse Caroline Receveur visée par une enquête du fisc français

Caroline Receveur fait aujourd'hui l’objet d’une procédure de la part des services fiscaux français. Ils soupçonnent l’influenceuse française d’avoir domicilié ses entreprises au Royaume-Uni pour éviter de payer des impôts en France.

Une information révélée par la revue en ligne Gotham City, et confirmée par le journal Le Monde.

En septembre 2019, le Fisc avait perquisitionné le domicile parisien de Caroline Receveur. Les fonctionnaires du ministère des Finances cherchaient à vérifier que l'influenceuse française aux 4 millions d'abonnés sur Instagram, vivait et travaillait bien depuis la France et non pas depuis le Royaume-Uni.

Cette perquisition avait été menée dans le cadre d’une enquête liée à des soupçons de détournements fiscaux. Et malgré la contestation menée en justice par la Française, les perquisitions ont été jugées légales par la cour d’appel de Paris le 10 février dernier.

Lors de l’audience, les avocats de Caroline Receveur avaient plaidé le fait que l'influenceuse était revenue quelques mois en France pendant sa grossesse en 2018 et jusqu’à son accouchement.

Mais l’argument a été jugé irrecevable par la Cour d’appel qui estime qu’elle «dispose depuis le 9 janvier 2018 d’une adresse parisienne» ainsi que «de plusieurs comptes bancaires à cette adresse». De plus, le couple était présent à ce domicile parisien «le jour des visites domiciliaires inopinées du 19 septembre 2019».

Néanmoins, l'influenceuse et sa famille ont quitté la France pour Dubaï, capitale prisée fiscalement par les stars des réseaux sociaux.

