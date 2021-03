Kanye West : il aurait interdit à Kim Kardashian de le contacter directement

Le divorce entre Kanye West et Kim Kardashian ne se passe pas aussi bien que prévu. Le rappeur aurait carrément interdit à sa future ex-épouse de le contacter directement par téléphone.

Selon le site américain Page Six, Kanye West aurait changé les numéros de tous ses téléphones (oui, il en aurait plusieurs) et exigé que Kim Kardashian passe désormais par son service de sécurité personnel pour le joindre. Une étrange situation que le rappeur aurait imposé avant même l’annonce officielle de leur divorce.

«Avant même que Kim ne remplisse le formulaire pour divorcer, Kanye avait changé ses numéros, et lui a dit ‘Tu peux me joindre via mes agents de sécurité’», croit savoir une source.

Malgré cela, Kim Kardashian garderait son entière confiance en Kanye West concernant ses relations avec leurs enfants – ils en ont eu quatre – qu’il voit régulièrement. «Elle quitte la maison quand il arrive, et il passe du temps avec les enfants. Ils ont une armée de nounous à leur disposition, donc la transition est facile», poursuit la source. A noter que c’est Kanye West qui a exigé que Kim Kardashian ne soit pas présente quand il venait rendre visite aux enfants.