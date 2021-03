Jennifer Lopez et Alex Rodriguez : ce tête-à-tête dans les Caraïbes pour sauver leur couple

Ils veulent faire taire les rumeurs de séparation et sauver leur couple à tout prix. Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont passé quelques jours ensemble dans les Caraïbes.

Alors que plusieurs médias américains avaient annoncé la semaine dernière qu’ils avaient rompu leurs fiançailles, la chanteuse de 51 ans et l’ancien joueur de baseball de 45 ans avaient publié un communiqué dans lequel ils précisaient «travailler sur certaines choses».

Pour recoller les morceaux et insuffler un nouveau souffle à leur histoire d’amour, les amants ont décidé de s’octroyer quelques jours de vacances en République Dominicaine, où l’actrice est en plein tournage du film «Shotgun Wedding». C’est dans un petit paradis à l'abri des regards (ou presque) que Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont discuté, et pris le temps de se retrouver.

Cette parenthèse enchantée loin des plateaux de cinéma, semble avoir été bénéfique pour les tourtereaux à en croire les photos publiées par Page Six sur lesquelles on aperçoit J.Lo en peignoir embrasser son fiancé.

Que les fans se rassurent, ce n’est pas la première fois que l’Américaine et l’ex-sportif connaissent un petit accro. En janvier dernier, Alex Rodriguez avait fait parler de lui en raison d’une liaison qu’il aurait eu avec la candidate de télé-réalité américaine de «Southern Charm», Madison LeCroy. Cette dernière avait néanmoins expliqué qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés physiquement, seulement par appel vidéo.

Jennifer Lopez avait fait fi de ces rumeurs et avait réaffirmé son amour à Alex Rodriguez en postant de doux messages sur les réseaux sociaux.