Julien Courbet vacciné contre le Covid-19, il répond à ses détracteurs

Le 22 mars dernier, Julien Courbet annonçait sur Twitter avoir reçu une première dose du vaccin AstraZeneca. Cible de nombreuses critiques, l’animateur a tenu à répondre à ses détracteurs et a apporté quelques explications.

Certains sur la Toile se demandent pourquoi celui qui présente les émissions «Ca peut vous arriver» sur RTL et «Capital» sur M6, a pu être vacciné alors qu’il n’a «que» 56 ans, et ne présente aucun signe de comorbidité.

Je me suis fait vacciner par astrazeneca, mon généraliste appel ceux qui doivent se faire vacciner en avril car il a des tas de désistements suite à la suspension du vaccin . Et je vais très bien. Je suis protégé et je protège les autres . #AstraZeneca #VaccinationCovid pic.twitter.com/WwLIvfSFNz — Julien Courbet (@courbet_julien) March 22, 2021

Invité sur le plateau de «C à vous» sur France 5 jeudi soir, Julien Courbet a expliqué que même si, en effet, il n’était pas considéré comme prioritaire, il a bénéficié de cette vaccination.

«Je vais vous expliquer, j'ai un généraliste qui est très intelligent et qui a eu près de onze personnes qui ont annulé, suite à la campagne sur l'AstraZeneca, leur rendez-vous. Donc il s'est retrouvé, le soir, à 19h, avec des doses qui tiennent six heures», a raconté l'animateur qui a accepté de se porter volontaire pour recevoir une injection afin d'éviter que ces doses ne soient gaspillées et jetées.

Julien Courbet qui n'a ressenti aucun effet secondaire, a ajouté que tout s'était «bien passé» et qu'il n'a «jamais été aussi excité de (sa) vie».