Meghan Markle voudrait donner naissance à son second enfant à domicile

Une naissance dans l'intimité. Meghan Markle et le Duc Harry s’apprêtent à accueillir leur deuxième enfant, dont l’arrivée est prévue cet été. Et il semblerait que la duchesse de Sussex souhaite accoucher de leur petite fille à l’abri des regards.

L’ex-star de la série «Suits» envisagerait, comme les actrices Meryl Streep et Demi Moore ou la mannequin Gisèle Bündchen avant elle, d’enfanter dans l'intimité de son domicile. C’est ce que croit savoir le magazine américain Page Six.

Un souhait que la Duchesse de Sussex avait déjà formulé pour la naissance d’Archie, bientôt âgé de deux ans, mais qu’elle n’avait pas pu réaliser, rapporte une source du magazine. « Le plan de Meghan était d'avoir un accouchement à domicile avec Archie. En fin de compte, ses médecins lui ont conseillé d'aller à l'hôpital et tout ce qui l'intéressait était d'accoucher Archie en toute sécurité », explique-t-elle. Né avec plusieurs jours de retard, le petit garçon avait finalement vu le jour à l’hôpital privé de Portland à Londres, et non à Frogmore Cottage, demeure du couple à l’époque.

Une Seconde tentative ?

Pour la naissance de leur fillette, qui sera le premier bébé issu de la famille royale à naître aux Etats-Unis, la Duchesse de Sussex pourrait donc tout naturellement avoir envie d’accoucher chez elle, dans sa villa californienne de Montecito, comme le laisse entendre cette source : « Elle a une belle maison en Californie, c'est un cadre magnifique pour donner naissance à sa petite fille ».

Une approche qui lui permettrait de donner naissance à son second enfant dans l’intimité, au côté d’Harry, et loin des paparazzi. Tout ce dont pourrait rêver Meghan Markle.