Madonna : qui est Ahlamalik Williams, son compagnon âgé de 26 ans ?

Depuis quasiment deux ans, Madonna semble avoir retrouvé l’amour dans les bras d’un jeune homme. Et apparemment ce dernier s’amuse plutôt bien avec la superstar.

Madonna aime toujours autant exposer sa vie à travers les réseaux sociaux. Le 31 mars dernier, elle a choisi Instagram pour dévoiler une vidéo qui n’a pas manqué d’en surprendre plus d’un an.

Très amoureuse d’Ahlamalik Williams depuis l’automne 2019, la chanteuse pop a partagé une séquence en compagnie de ce dernier dans la story de son compte.

Durant un peu moins d’une minute, on peut les voir s’embrasser de manière plutôt passionnée, avant que son compagnon lui souffle une bouffée de fumée de marijuana dans la bouche, comme l’explique le Daily Mail.

La chanteuse, qui n’a jamais vraiment eu froid aux yeux, s’amuse à mordiller les lèvres du jeune homme de 26 ans, pendant que celui-ci l’embrasse. Il faut croire que l’artiste de 62 ans semble avoir trouvé le partenaire idéal pour partager avec elle ses extravagances.

Mais qui est Ahlamalik Williams ?

Tout comme l’un des ex de Madonna, Brahim Zaïbat, Ahlamalik Williams est lui aussi danseur. Né en 1994, son papa Drue âgé de 63 ans serait un vétéran de l’US Navy, et approuverait totalement la relation de son fils avec la star, comme le rapportait TMZ. « L’amour n’a pas d’âge, mon fils vit la vida loca et je suis simplement heureux pour lui ».

Le jeune danseur américain semble s’être parfaitement bien intégré au sein de la famille de la chanteuse et pour cause, il collabore avec la maman de Lourdes, Rocco, Mercy, Esther et Stella depuis 2015.

Passionné de hip-hop depuis son adolescence, Ahlamalik Williams est passé par la troupe du Cirque du Soleil, et a travaillé entre autre avec Nicki Minaj avant d’intégrer la tournée Rebel Heart de Madonna.