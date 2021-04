Une comédienne révèle la bonne orthographe de son nom 30 ans après

Dans un entretien à la version britannique du magazine Vogue, la comédienne de «Westworld», Thandiwe Newton a révélé que son prénom était mal orthographié depuis trente ans.

Une erreur qui date de son premier film en 1991, Flirting, avec Nicole Kidman et Noah Taylor, où son prénom a été mal orthographié dans les crédits, avec l’absence du «W» : Thandie Newton. Si elle ne dévoile par les raisons pour lesquelles elle décide, aujourd’hui, de corriger l’orthographe de celui-ci, la comédienne paraît soulager de s’exprimer enfin sur le sujet.

«Ce dont je suis reconnaissante dans notre métier, c’est d’être en présence de personnes qui me voient tel que je suis. Et de ne pas être complice de l’objectification des personnes à la peau noire considérées comme les ‘autres’, ce qui se produit quand on est la seule à l’être», explique-t-elle dans Vogue. «C’est mon nom. Cela a toujours été mon nom. Je reprends ce qui m’appartient», ajoute-t-elle.

Son nom complet est donc Melanie Thandiwe Newton. Thandiwe est prononcé ‘Tan-Di-Way’, ce qui veut dire «bien-aimée». La comédienne, récompensée en 2018 par un Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée dramatique pour son travail dans Westworld, est connue pour ses nombreux engagements, notamment contre les violences faites aux femmes et la promotion de la visibilité des acteurs afro-américains.