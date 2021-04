Macaulay Culkin, enfant star de «Maman j’ai raté l’avion» devient papa pour la première fois

Macaulay Culkin, inoubliable Kevin MacAllister, et sa compagne l'actrice Brenda Song, ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon au prénom symbolique.

Si dans les mémoires, Macaulay Culkin est resté ce petit garçon blond espiègle et ingénieux propulsé sur le devant de la scène en 1990 dans « Maman j’ai raté l’avion », suivi deux ans plus tard de «Maman j’ai encore raté l’avion», l'acteur a découvert le 5 avril dernier, les joies de la paternité. Une révélation faite par le porte-parole de l’acteur, aujourd’hui âgé de 40 ans, et rapporté par le magazine Esquire. Dans un communiqué les deux parents ont simplement déclaré « être fou de joie ».

Un prénom hommage à sa grande soeur

Ensemble depuis 2017, le couple, qui s’est rencontré sur le tournage du film «Changeland», n’a pour l’instant partagé aucune photo du bébé. Les heureux parents ont toutefois dévoilé via leur porte-parole le prénom du bébé.

Un prénom à la symbolique forte pour Macaulay Culkin, qui rend hommage à sa soeur. Baptisé Dakota Song Culkin, le nourrisson porte en effet le même prénom que sa défunte tante. En 2008, la grande sœur de Macaulay Culkin est décédée dans un accident, après avoir été renversée par un véhicule à Los Angeles.

Avec cette naissance, l'acteur écrit une nouvelle page de son histoire aussi bien marquée par le succès fulgurant qu'une descente aux enfers relayée dans les tabloïds par le passé. Des frasques qu'il semblerait avoir définitivement laissé derrière lui.