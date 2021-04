Le prince William et Kate Middleton dévoilent une adorable photo de leur fils Louis pour ses 3 ans

Kate Middleton et le prince William souhaitent redonner le sourire au peuple britannique après le décès du prince Philip. Sur Instagram, le duc et la duchesse de Cambridge ont publié une photo de leur fils Louis à l’occasion de son anniversaire.

Ce vendredi 23 avril, le petit frère de George et Charlotte fête en effet ses 3 ans. Et sa maman et son papa ont voulu immortaliser ce moment avec ce cliché sur lequel Louis pose fièrement sur son vélo, en chemisette et avec son petit sac à dos. Il apparaît beaucoup plus sérieux que sur les photos de son anniversaire dévoilées l’an dernier où l’on pouvait le voir les mains recouvertes de peinture.

Cette photo de Louis postée sur les réseaux sociaux n’a pas manqué d’émouvoir les internautes. «Quel joli garçon», «Toujours en train de sourire», «Il a tellement grandi», «Tellement mignon», peut-on lire dans les commentaires qui accompagnent le cliché.

Après la reine Elizabeth II qui a fêté son 95e anniversaire le 21 avril dernier, nul doute que le petit Louis sera la star de ce vendredi outre-Manche. On attend de savoir ce que la famille royale lui a réservé comme cadeau, et si George, 7 ans, et Charlotte, bientôt 6 ans, lui laisseront une part de gâteau.