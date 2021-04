Lady Gaga : les agresseurs de son dog-sitter ont été arrêtés

Plus de deux mois après l’enlèvement des deux bouledogues de Lady Gaga et l’agression par balle du promeneur de chien, les suspects ont été interpellés, a-t-on appris jeudi. Au total, cinq personnes ont été arrêtées en lien avec l’affaire.

Les faits se sont déroulés dans la soirée du 24 février dernier. Ryan Fisher, le dog-sitter attitré de la chanteuse (laquelle était en tournage en Italie pour le film «Gucci», ndlr), avait été attaqué alors qu’il promenait les trois animaux de la star à West Hollywood. Des individus lui avaient tiré dessus, à quatre reprises, avant de s’emparer de deux des chiens. Ils avaient ensuite pris la fuite. Le dog-sitter, touché à la poitrine, avait quant à lui été hospitalisé dans un état grave.

Lady Gaga's alleged dognappers busted, charged with attempted murder and robbery https://t.co/7ZThpCr7zR pic.twitter.com/dKd7YTuW9E — Page Six (@PageSix) April 29, 2021

Anéantie par le vol de Koji et Gustav, Lady Gaga avait promis une récompense de 500.000 dollars à quiconque retrouverait ses deux chiens. Des bouledogues qui avaient été rendus à leur propriétaire par une mystérieuse femme, deux jours après l'agression.

Ce jeudi 29 avril, trois jeunes gens âgés de 18, 19 et 27 ans ont donc inculpés du vol des chiens et de la tentative de meurtre sur leur promeneur, a indiqué dans un communiqué le procureur du comté de Los Angeles, George Gascon. «C'est un crime perpétré sans vergogne sur la voie publique et qui a laissé un homme grièvement blessé», a relevé le procureur pour insister sur la gravité des faits.

Les deux autres suspects également arrêtés sont considérés comme des complices. Parmi eux figure une femme de 50 ans qui avait restitué les bouledogues français. Elle avait déclaré les avoir trouvés dans la rue et avait pris contact avec les proches de Lady Gaga. Cette quinquagénaire aurait, selon la police, une relation avec le cinquième suspect, père d'un des trois agresseurs, et aurait été chargée de récupérer la récompense pour leur compte.