Natalie Portman partage une photo souvenir de sa grossesse

Alors que la cérémonie des Oscars 2021 s’est déroulée le 25 avril dernier, Natalie Portman s'est offert une plongée dans ses souvenirs et dévoile une photo d’elle enceinte.

L’actrice israélo-américaine a en effet posté avant-hier sur son compte Instagram une photographie souvenir sortie de ses cartons personnels. Assise à côté de Matt Damon, très sérieux, Natalie Portman y pose le ventre bien arrondi, faisant une drôle de moue, à l’occasion de la photo de classe des Oscars 2017. A l'époque, l'actrice est enceinte de huit mois et attend son deuxième enfant, une petite fille née le 22 février et prénommée Amalia.

Un cliché qu'elle a accompagné d'une légende : «Moi avec une tête de cinglée lors de la photo de classe des Oscars 2017». Une publication qui témoigne du sens de l'autodérision dont fait preuve l'actrice qui sera, dès 2022, à l'affiche de Thor 4 dans le rôle de Jane Foster. Avec son étonnante grimace et son naturel à toute épreuve, l'actrice a fait réagir ses nombreux fans. «Respect», «Juste parfaite», «Aussi belle, élégante et iconique que jamais »,«Ouais, j'ai un bébé et alors !» pouvait-on lire entre autres commentaires.

Six ans plus tôt, en février 2011, c'est aussi enceinte - cette fois de son premier enfant, un garçon né en juin et baptisé Aleph - qu'elle avait reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour «Black Swan» de Darren Aronofsky.

Un long métrage et une performance qui lui a valu une pluie de récompenses et qui lui a permis de rencontrer son mari et père de ses deux enfants, le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied.