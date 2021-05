Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez racontent leur coup de foudre

En couple depuis un an, Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez ont dévoilé les coulisses de leur coup de foudre dans un entretien avec le magazine Gala.

C’est au printemps 2020 que Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez – qui travaillent aujourd’hui ensemble sur l’émission Caractères diffusée sur Canal+, où lui est animateur et elle directrice artistique – se sont mis en couple. Malgré le confinement. Ils s’étaient déjà rencontrés auparavant. Notamment cette fois où leur chemin se croise dans un escalier, et Cyrille Eldin lance un «Tu m’attends là, je reviens» à la célèbre animatrice de l'émission Téva Déco. Puis plus rien jusqu’à la fête d’anniversaire d’une amie commune. C’est à ce moment précis que la magie opère. Sans fioritures ni grand discours.

«J’étais en train de bavarder avec des amis et il s’est avancé vers moi pour m’embrasser. Je me suis laissée faire», explique Cendrine Dominguez à Gala. Cyrille Eldin lui propose alors de quitter la soirée sur le champ. «Entre nous, tout s’est passé dans le regard. L’accord, le consentement…! Rien ne vaut le langage du corps», précise le journaliste. Ils vivent alors leur vie de jeune couple en plein confinement, trouvant des subterfuges pour se voir en bravant les gestes barrières, les restrictions de déplacement, et le couvre-feu.

Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez sont tous les deux parents de grands enfants – Léa (33 ans) et Léo (30 ans) pour elle, et Camille (20) et Roman (17 ans) pour lui – mais la rencontre a déjà eu lieu, et tout semble se passer à merveille. «Ils s’entendent tous bien, c’est un miracle !», lâchent-ils d’une même voix.