Camille Cerf dévoile (enfin) le visage de son amoureux

Un bonheur partagé. Camille Cerf n’est plus célibataire, et vient de dévoiler pour la première fois le visage de son amoureux dans une story Instagram.

Devenue une influenceuse incontournable sur les réseaux sociaux, Camille Cerf a enfin levé le mystère sur l'homme qui fait battre son cœur en s’affichant à ses côtés, à visage découvert, dans une story Instagram partagée avec ses fans. On peut les voir allongés sur leur lit, à l’Hôtel Le Presbytère à Paris, avec des patchs anti-cernes sous les yeux. «Bonne nuit», écrit l’ex Miss France sous le cliché.

© Instagram

Ce n’est pas la première fois que le jeune homme – dont on ignore toujours le nom – apparaît sur une photo de Camille Cerf. Le 11 mai dernier, les abonnés à son compte Instagram avaient pu le découvrir, de dos (sur la deuxième photo, ndlr), en train de courir sur une plage avec le chien de l’ancienne Miss.

Le 17 mai dernier, Camille Cerf avait raconté comment elle avait fait la rencontre de son nouveau compagnon… en parcourant les messages envoyés sur son compte Instagram. «Oui, la vie est faite de surprises. Je sortais d'une relation qui avait été très difficile. Je voulais prendre du temps pour me retrouver. Puis en parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés», expliquait-elle.