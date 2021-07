Julien Courbet dévasté par la mort de sa mère

Julien Courbet est en deuil. L’animateur de «Capital» et «Ca peut vous arriver» sur RTL et M6 a perdu sa mère, laquelle souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis de nombreuses années.

«Maman je ne pensais pas qu’un aussi petit corps puisse contenir autant d’amour. Tu as vécu uniquement pour tes enfants. Tu nous a rendu tellement heureux», a-t-il publié jeudi sur son compte Twitter, ajoutant : «Cette fois-ci, Alzheimer a gagné. Mais on aura sa peau. Va rejoindre ton mari et tes parents, et veille sur moi. A très vite».

Un message plein d’émotion qui accompagne une photo en noir et blanc sur laquelle Julien Courbet pose, masqué, avec sa mère.

Ce n’est pas la première fois que le présentateur de 56 ans, dont le père est décédé tragiquement après avoir été fauché par un automobiliste, évoque cette terrible maladie. En mai dernier déjà, il racontait toujours sur les réseaux sociaux : «Maman j’ai dû t’expliquer que j’étais ton fils. Si la tête est définitivement ailleurs tes yeux étaient là et ton cœur aussi, Et on a beaucoup rigolé».