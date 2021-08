Koh-Lanta : Alix confirme être en couple avec Mathieu

Après des mois de rumeurs autour de leur idylle, Alix vient de confirmer être en couple avec Mathieu depuis leur rencontre sur le tournage de «Koh-Lanta : les 4 Terres».

C’est dans les colonnes du magazine Gala que l’ancienne candidate du jeu d’aventure de TF1 a confirmé vivre une belle histoire d’amour avec le jeune homme depuis plusieurs mois. «Quand je suis arrivée sur l'édition les 4 Terres, j'ai eu un coup de foudre pour Mathieu. En rentrant, on s'est mis ensemble. Et ça dure depuis un an. On était nature-peinture sur l'île, mais on s'est plu. Du coup, on s'est dit que le retour à la vie normale ne pouvait que bien se passer», explique-t-elle.

Les rumeurs sur un éventuel rapprochement entre les deux anciens candidats de Koh-Lanta ne cessaient de croître depuis la fin de l’émission. Surtout après qu’ils soient partis ensemble en vacances en Guadeloupe. «Je ne m’étalerai pas sur le sujet, nous nous apprécions, cela nous a fait du bien de souffler et de partager ensemble ce petit moment d’évasion», avait expliqué Alix à TV Mag.

Alix et Mathieu ne sont pas les premiers à tomber dans les bras l’un de l’autre pendant le tournage de Koh-Lanta. Avant eux, Benoît et Jesta – qui sont aujourd’hui les parents de deux garçons – ou encore Candice et Jérémy, s’étaient mis en couple après avoir partagé la même édition.