Carla Bruni partage des photos de la rentrée de sa fille Giulia Sarkozy

Comme plus de 12 millions d’élèves, Giulia Sarkozy a repris le chemin de l’école ce matin. Un moment que Carla Bruni a immortalisé comme toutes les mamans.

Sur Instagram, l’ex-première dame a partagé plusieurs photographies hautement symboliques et une vidéo de la rentrée de sa fille Giulia, 9 ans, née de son union avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et l'heure était visiblement à la complicité entre la mère et sa fille.

C'est main dans la main, unies et soudées à l'occasion de ce moment toujours aussi important année après année, qu'elles ont fait le trajet avant de descendre du véhicule qui les a conduit jusqu'à l'école.

Une élève comme les autres

Une fois près des copains, pas question de se tenir la main. L'émancipation semblait, cette fois, être de mise. Comme de nombreux enfants de cet âge, Giulia Bruni pourrait bien avoir demandé à sa célèbre maman de marcher derrière afin de faire les derniers mètres qui la séparent de son école seule, comme une grande.

Carla Bruni a en effet partagé une dernière vidéo montrant sa fille de dos, en jean et cheveux attachés, marchant d'un pas assuré vers cette nouvelle année scolaire.