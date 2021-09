Stephane Plaza fête la rentrée en dansant tout nu sur Instagram

Il y a ceux qui n’aiment pas la rentrée et ceux qui l’aiment. Stéphane Plaza appartient à la deuxième catégorie. Pour fêter son retour au micro des Grosses têtes, hier jeudi 9 septembre, l’animateur de « Maison à vendre » s’est lancé dans une danse hilarante entreprise de dos et tout nu, qu’il a partagée sur son compte Instagram.

L’occasion pour le plus célèbre des agents immobiliers de communiquer son énergie positive et de faire passer un message « feel good ». Car pour lui, la rentrée est synonyme de liberté, d’entrain et de lâcher prise, comme il l’a écrit dans une publication Instagram pleine d’humour. « Rentrée is comming ! Vous pouvez danser partout, dans votre esprit, dans votre cœur ou nu sous le soleil ».

Une philosophie de vie, qu’il a mis en pratique en se lançant dans une danse décomplexée et pleine d’humour sur le tube «Gonna make you sweat», du groupe américain C+C Music Factory.

Une reprise version développement personnel

Une chorégraphie entreprise au bord de sa piscine, accompagnée d’un message résolument optimiste : « Et surtout on assume ! Son corps, son style, son sens du rythme aussi », explique avec humour l’animateur phare d’M6.

Au diable les complexes, les réserves, les doutes, les hésitations, à partir de septembre et pour l’année à venir, on s’assume, souligne-il, avant de livrer quelques conseils : « On lâche tout, ça veut dire lâcher prise mais tenir bon car 2022 s’annonce radieux ! Alors on garde les gestes barrières et on se serre les coudes comme des frères. Il faut avoir une grande musique en soi s’il on veut faire danser la vie et croquer la joie », conclut-il, endossant avec humour et énergie la casquette de coach de développement personnel. Décidément, Stéphane Plaza a plus d’une corde à son arc.