Marc Lavoine : le chanteur divorcerait de Line Papin

Des noces de coton... et c'est fini. Un an après leur mariage, Marc Lavoine et Line Papin seraient en train de divorcer, selon nos confrères de Closer.

Le chanteur de 59 ans avait rencontré son épouse de 25 ans, originaire de Hanoï au Vietnam, dans les studios de France Inter en 2016. A l’époque, Marc Lavoine - désormais séparé de Sarah Poniatowski, mère de trois de ses quatre enfants - avait succombé au charme de Line Papin, alors qu’elle venait présenter son ouvrage intitulé «L’éveil».

Mais après s’être dit «oui» le 25 juillet 2020 à la mairie du Ve arrondissement de Paris, le couple ne semble plus sur la même longueur d’onde.

D’après les informations révélées par Closer, la question des enfants serait au cœur de leur séparation. Contrairement à Marc Lavoine qui ne voudrait plus entendre parler de couches, ni de biberons, Line Papin souhaiterait devenir mère.