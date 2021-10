Libérée de la tutelle de son père, Britney Spears veut prendre soin d'elle

Après des mois de bataille, Britney Spears est enfin libérée de la tutelle de son père. Désormais, elle veut faire de sa santé mentale l'une de ses priorités. La chanteuse de 39 ans a affirmé vouloir prendre le temps de se rétablir et de soigner ses plaies.

«Bien qu'il y ait du changement et des choses à célébrer dans ma vie, j’ai encore un long chemin vers la guérison !», a-t-elle écrit sur Instagram, ce samedi 2 octobre, en légende d’une photo montrant un arbre.

«je suis bien entourée»

«Heureusement, je suis bien entourée et je prends le temps de comprendre qu'il est normal de lever le pied et de respirer !», a poursuivi l’interprète de «Toxic», avant d’ajouter : «Ce n'est que par l'amour de soi que je peux prier… aimer… et soutenir les autres en retour».

Après des mois de rebondissements, Britney Spears a été entendue par la justice américaine. Le verdict est tombé ce mercredi 29 septembre. Comme l’artiste l’avait demandé en juin dernier dans un vibrant témoignage, le tribunal de Los Angeles a démis Jamie Spears de son statut de tuteur légal.

Ce dernier n’a donc plus son mot à dire en ce qui concerne les affaires, financières et privées, de sa fille, qui essaie de se reconstruire.