Michelle Obama : son tendre message à Barack pour leur anniversaire de mariage

Michelle et Barack Obama se sont dit « oui » il y a 29 ans. Une date que l’ex-première dame a souhaité célébrer en postant deux photographies de leur couple sur son compte Instagram.

Deux clichés attendrissants mettant en scène le tandem dans la même posture à près de 30 ans d’intervalle. On y voit en effet Michelle et Barack Obama assis et enlacés dans leur canapé, d’abord dans les années 1990 - coupe courte et top violet pour Madame et chemise à rayures pour Monsieur - puis bien plus récemment, comme en témoigne le cliché pris par Chynna Clayton, directrice de voyage et assistante spéciale de l'ancienne Première dame Michelle Obama.

Un couple devenu iconique

Un clin d’œil que Michelle Obama a accompagné d’un message plein de tendresse : « Comment ça a commencé vs comment ça se passe », a commenté l’ex-première dame, suivi d’un « Joyeux anniversaire, Barack, je t'aime ! »

Le couple, qui s’est rencontré au sein du cabinet d’avocat Sidley Austin en 1989, s’est marié le 3 octobre 1992 et s’épaule depuis près de 30 ans, au point d'être devenu aujourd'hui un couple iconique pour sa réussite, sa solidité et sa complicité.

En 2017, lors de son dernier discours en tant que président des Etats-Unis, Barack Obama avait ainsi rendu un vibrant hommage à son épouse : «Depuis 25 ans, tu n'es pas seulement mon épouse et la mère de mes enfants, tu es ma meilleure amie», avait-il déclaré, confiant le secret de longévité de leur couple.

Et Barack Obama a récidivé. Sur son compte Instagram, l’ex-président a ainsi confié à l’occasion de leur anniversaire de mariage : « Au cours des 29 dernières années, j'ai adoré regarder le monde, apprendre à te connaître non seulement en tant que fille du South Side, mais en tant que mère, avocate, cadre, auteur, Première dame et ma meilleure amie », avant de conclure « Je ne peux pas imaginer la vie sans toi ». Une belle déclaration.