Britney Spears remercie ses fans et le mouvement #FreeBritney sur Instagram (VIDEO)

Britney Spears est fière de ses fans. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Britney Spears a pris le temps de remercier chaleureusement le mouvement #FreeBritney pour son rôle clef dans l’annulation de sa mise sous tutelle.

Pendant 13 ans, l’interprète de Toxic se trouvait sous le contrôle de son père, Jamie Spears, sans réussir à se défaire de son emprise. C’est vêtue de blanc que la star apparaît, avec en légende un message adressé à ses fans.

«Mouvement #FreeBritney… Je n’ai pas les mots… Grâce à vous et à votre résilience sans faille pour me libérer de ma tutelle… Ma vie est maintenant dans cette direction. J’ai pleuré l’autre nuit pendant deux heures parce que vous êtes les meilleurs fans et je le sais. Je sens votre cœur et vous sentez le mien… Je sais que cela est vrai», écrit-elle.

Sur une note plus joyeuse, elle a également demandé à ses fans, toujours via Instagram, de la conseiller sur l’endroit où elle et son fiancé, Sam Asghari, devrait se marier. «Je n’ai aucune idée de l’endroit où je veux me marier. Nous ne savons pas si nous voulons nous marier en Italie, en Grèce, en Australie ou à New York», se demande celle qui a repris le contrôle de sa vie. Et qui compte bien en profiter désormais.