Matt Pokora se rase la barbe et la moustache, il est méconnaissable

Le chanteur Matt Pokora a posté une story Instagram, ce jeudi 21 octobre, qui n’a pas manqué de surprendre ses fans.

Et pour cause, l’interprète de «Si on disait» a pris une décision radicale concernant son apparence. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, le mari de Christina Milian s’est complètement rasé la barbe et la moustache.

©Capture d'écran Instagram

«Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça fait 18 ans la dernière fois que je me suis vu sans barbe», a écrit Matt Pokora dans sa story, dans laquelle on le voit pouffer de rire en se voyant totalement imberbe.

©Capture d'écran Instagram

Sachant que certains internautes allaient penser qu’il s’agit d’un filtre, l’artiste a été formel : «Ce n'est absolument pas un filtre», a-t-il précisé, avant de montrer une photo de lui datant de près de 20 ans.

©Capture d'écran Instagram

En effet, en un coup de tondeuse, la star, actuellement à l’affiche de la pièce «Les Grandes Ambitions», avec Philippe Lellouche et Estelle Lefébure, au théâtre de la Madeleine, a retrouvé le visage de ses années Link Up.