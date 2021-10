Britney Spears s'en prend à sa famille sur Instagram

Britney Spears a un problème avec les membres de sa famille. Et la chanteuse commence à peine à exprimer l’étendue de ses souffrances.

Dans un message publié sur Instagram, Britney Spears s’est lâchée à propos «des souffrances profondes» infligées par sa famille durant toutes ces années. «Est-ce que vous trouvez ça normal de tout mettre en œuvre pour organiser des voyages ou des déjeuners avec les personnes que vous aimez pour au final découvrir qu’ils vous esquivent ou s’en vont au bout de 10 minutes ?», commencer l’interprète du tube Toxic.

«Ok, j’ai saisi. Ils ne sont disponibles seulement quand cela les arrange. Et bien je ne serais plus disponible pour aucun d’entre eux désormais. Je m’en fiche d’être seule…. Et je suis fatiguée d’être la mère Theresa compréhensive… si tu es impoli avec moi, alors c’est terminé… A plus», poursuit-elle.

Britney Spears précise que ce message s’adresse directement aux membres de sa famille qu’elle désigne comme étant les complices de ses 13 ans de mise sous tutelle. «Je ne mesure que 1m63 et j’ai été la grande personne ma vie entière. Vous vous rendez compte à quel point c’est difficile ?», continue-t-elle.

Si la tutelle imposée par son père Jamie Spears depuis 2008 a été levée le 29 septembre dernier, Britney Spears semble déterminée à régler ses comptes avec le reste de sa famille qu’elle accuse d’avoir laissé faire, sans jamais lui venir en aide. Sa mère, Lynne Spears, a pris sa défense pour la levée de la tutelle. Mais seulement à partir de 2019. Dans un podcast datant de 2020, son frère aîné, Bryan Spears, avait qualifié cette tutelle comme étant «une bonne chose». Critiquée par le mouvement #FreeBritney, sa petite sœur Jamie Lynn Spears s’apprête à sortir un livre où elle promet de livrer sa version de l’histoire.

«Peut-être que je n’ai pas aidé ma sœur de la manière dont le public aurait aimé avec un hashtag balancé sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous assurer que j’ai épaulé ma sœur – bien avant l’existence du hashtag – et que je continuerai de le faire bien après », avait-elle commenté sur son compte Instagram en juin dernier.