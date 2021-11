McDonald's lance un menu de Noël Mariah Carey

A l’occasion des fêtes de fin d’années, la chaîne de restauration rapide McDonald' s proposera, du 13 au 24 décembre, un menu spécial imaginé par la star de Noël Mariah Carey.

Servi dans les restaurants américains du groupe, le «Mariah Menu» réunira tous les produits préférés de l’interprète du célèbre titre «All I want for Christmas is you».

«Tout ce que je veux pour Noël, c'est... que vous essayiez tous le Mariah Menu chez McDonald's», a lancé la diva de 50 ans dans une vidéo promotionnelle.

«Mon souhait de Noël a été exaucé cette année : mon propre menu dans l'un de mes restaurants favoris», a-t-elle ajouté, vêtue d'une longue robe rouge à paillettes.

un produit gratuit chaque jour

Comme en témoignent les images ci-dessous, la chanteuse semble avoir notamment opté pour des nuggets, un McChicken, et des pâtisseries.

Durant cette opération, a précisé CNN, McDonald’s offrira chaque jour un article issu de ce menu à tous les clients qui passeront une commande supérieure à 1 dollar sur l'application McDo.