L’acteur Heath Freeman, vu dans «NCIS» et «Bones», est mort à l'âge de 41 ans

L’acteur américain Heath Freeman, vu notamment dans les séries télévisées «NCIS» et «Bones», est décédé ce dimanche 14 novembre à Austin, au Texas (Etats-Unis), à l’âge de 41 ans.

Son manager, Joe S. Montifiore, a confirmé cette triste nouvelle ce lundi auprès du média People, sans préciser les causes de son décès. «Nous sommes vraiment dévastés par la perte de notre bien-aimé Heath Freeman. Un être humain brillant avec un esprit intense et émouvant», a-t-il déclaré.

Selon son amie l’actrice et mannequin Shanna Moakler, Heath Freeman aurait rendu son dernier souffle durant son sommeil. «J’ai le cœur brisé d’apprendre la mort de mon ami cher Heath Freeman, acteur, réalisateur et producteur talentueux, chef brillant et un ami fidèle», a notamment écrit sur Instagram l’ex-femme de Travis Barker, batteur du groupe Blink-182.

L’actrice Ashley Benson, l’une des jeunes héroïnes de la série «Pretty Little Liars, a également rendu hommage au comédien sur les réseaux sociaux. «Je t’aimerai pour toujours. RIP», a-t-elle écrit dans une story Instagram en dessous d’une photo où elle pose à ses côtés.

Heath Freeman a fait des apparitions dans plusieurs séries policières, dont «NCIS», dans laquelle il joue le temps d'un épisode Benjamin Frank, l'ex-compagnon d'Abby, «Bones», où il incarne le tueur en série Howard Epps, ou encore «Raising the Bar».

L’acteur, qui apparaît aussi dans les films «Skateland» (2010), «Dark was the night» (2014), «Warrior Road» (2016), et «Les 12 Orphelins» (2021), devait tourner dans deux longs-métrages, «Terror on the Prairie» et «Devil’s Fruit», dont la sortie est prévue en 2022.