Nabilla : un deuxième bébé et une famille nombreuse en perspective ?

Maman d’un petit Milann, Nabilla compte bien agrandir prochainement la famille qu’elle forme avec Thomas Vergara.

C’est ce qu’a confié l’influenceuse, aujourd’hui chef d’entreprise à la tête de sa marque de cosmétique, à Femme Actuelle. Et ce serait pour bientôt si l’on en croit la jeune femme, dont le documentaire «Nabilla sans filtre» sortira le 26 novembre prochain.

«C'est vrai qu'avec Thomas, on aimerait beaucoup agrandir notre famille ! Milann a deux ans, c'est déjà un vrai petit garçon», a expliqué Nabilla à nos confrères de la presse féminine. «On ne sait pas quand exactement mais on sent que ce sera bientôt le moment», a ajouté la mère de famille qui partage régulièrement des photos de son «petit prince» sur ses réseaux.

Une famille nombreuse au programme ?

Un deuxième enfant d’ailleurs espéré par tous les membres de la famille, y compris par son petit Milann. «Pour mon fils, ce serait son rêve ! Il nous l'a dit, il veut un petit frère pour s'amuser et jouer avec lui. Il faut avouer qu'être un enfant unique, ce n'est pas l'idéal», a poursuivi Nabilla, qui semble se voir à la tête d’une famille nombreuse.

«C'est mieux d'être deux... ou trois... ou quatre !» a commenté l’influenceuse de 29 ans, qui voit les choses en grand.