Le Prince Albert réagit aux rumeurs sur l'état de santé de Charlène de Monaco

Une mise au point. Le prince Albert veut faire taire les rumeurs. Le monarque a donné des précisions sur l’état de santé de sa femme, au centre de toutes les spéculations depuis son retour sur le Rocher le 8 novembre dernier.

Alors que le Palais a annoncé mardi 23 novembre via un communiqué que la princesse était soignée « pour une grande fatigue » dans « un établissement spécialisé », les rumeurs ne cessent d’enfler ces derniers jours. Chirurgie esthétique, séparation, danger de mort… Le prince Albert a mis les choses au clair à l’occasion d’une interview exclusive accordée à Paris Match, dévoilée hier jeudi 25 novembre. Point par point, il a donné des nouvelles de son épouse et démenti les rumeurs qui circulent autour de leur couple.

Ni maladie incurable, ni chirurgie esthétique

Alors que Charlène de Monaco vient de passer plusieurs mois en Afrique du sud, loin de sa famille, en raison d’une infection de la sphère ORL qui l’empêchait de prendre l’avion et l’a contrainte de subir plusieurs opérations, le prince est revenue sur la grande fatigue dont souffre son épouse et son éloignement du Palais.

Concédant que « Charlène était vraiment épuisée, un épuisement général », le monarque a ainsi expliqué que d’un commun accord, son épouse, lui-même et leurs familles proches ont « décidé ensemble, que la meilleure chose serait qu’elle puisse se reposer calmement hors de Monaco pour des raisons évidentes de discrétion et de confort, le temps d’une retraite thérapeutique qui va lui permettre de se rétablir définitivement », a-t-il fait savoir.

Le père de Gabriella et Jacques s’est également voulu rassurant sur l’état de santé de la mère de ses enfants. « Fort heureusement, la princesse ne souffre d'aucune maladie grave ou incurable », a en effet précisé le monarque. Il a par ailleurs rappelé que Charlène de Monaco n’avait subi « aucune opération de chirurgie esthétique ». « Là aussi je dois rétablir la vérité. (…) C’était uniquement des problèmes dentaires, de cloison nasale et de sinus », a-t-il souligné, décryptant chacune des rumeurs circulant actuellement.

Pas de séparation

Le prince Albert a également voulu faire taire les rumeurs persistantes de séparation, dopées par le départ de Charlène de Monaco en Afrique du Sud et son éloignement prolongé. Le monarque a ainsi rappelé, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, que son couple n’était pas non plus en péril.

« Ce n’est pas davantage un problème de couple. Notre couple n’est absolument pas en danger », a fait savoir le père de Gabriella et Jacques, qui a demandé à ce que sa vie de famille et la vie privée de son épouse soit respectée. « Charlène a besoin de calme, de repos, de tranquillité et d’apaisement. Je le dis gentiment : laissez-la tranquille, laissez-nous tranquille pendant quelque temps », a insisté le monarque.