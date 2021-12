Le prince Harry encourage les employés à changer de carrière s'ils ne sont pas heureux

Engagé sur le front de la santé mentale, le prince Harry estime qu’il est important pour les employés de prendre du plaisir au travail. Et qu’ils devraient quitter leur poste si cela n’est pas le cas.

Dans un entretien avec le site américain fastcompany.com, le duc de Sussex – qui a lui-même quitté son emploi au sein de la famille royale britannique en 2021 – affirme que l’augmentation du nombre de démissions enregistrées pendant la pandémie mondiale ne sont pas «si graves» que cela. «En fait, cela démontre une vraie prise de conscience que quelque chose doit changer», lance-t-il.

«De nombreuses personnes à travers le monde étaient coincées à des postes où elles ne prenaient aucun plaisir, et désormais, elles mettent leur santé mentale et leur bonheur au premier rang de leur priorité. C’est quelque chose qui mérite d’être célébrer», ajoute le Prince Harry, en pleine promotion de sa start-up BetterUp consacrée à la santé mentale.

Prince Harry says quitting can be good for your mental health https://t.co/e6KfDZJTnp — Fast Company (@FastCompany) December 6, 2021

Pour le frère du prince William, la prise de conscience sur l’importance de la santé mentale et du bien-être n’en est qu’à ses débuts. «Ce travail n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui parce que les gens y portent enfin l’attention qu’elle (la santé mentale, ndlr) mérite, et l’axe majeur de cette mission est de continuer à favoriser cette prise de conscience et de poursuivre la mise en place de cette conversation», ajoute-t-il. «Complètement d’accord. C’est mieux de s’éloigner d’un environnement toxique sur lequel on n’a aucun contrôle et qui est résistant au changement. La Monarchie en est un exemple», a commenté un internaute sur Twitter.