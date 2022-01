Khloe Kardashian : Tristan Thompson lui présente ses excuses après un test de paternité positif

L’ancien compagnon de Khloe Kardashian, le basketteur professionnel Tristan Thompson, a été confirmé comme étant le père de l’enfant de Maralee Nichols, une de ses maîtresses, par un test de paternité.

Le joueur évoluant dans l’équipe des Kings de Sacramento, en NBA, avait contesté être le géniteur du bébé au moment de sa naissance, début décembre, rappel le site américain TMZ. Avant que la jeune femme ne décide de porter l’affaire devant la justice, attestant que Tristan Thompson lui avait proposé la somme de 75.000 dollars (66.440 euros environ) afin qu’elle garde le silence à propos de l’enfant, et évite de lui réclamer une pension alimentaire.

La révélation des résultats du test de paternité a poussé le basketteur à s’exprimer sur les réseaux sociaux, s’excusant auprès de Khloe Kardashian, avec laquelle il a eu une fille en 2018. Si le couple a tenté à de nombreuses reprises de recoller les morceaux au fil des années, les infidélités à répétition de Tristan Thompson ont définitivement mis un coup d’arrêt à toute réconciliation.

© capture Instagram / @realtristan13

«J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que ma paternité est avérée, je compte m’impliquer amicalement dans l’éducation de cet enfant. Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessé ou déçu pendant cette affaire, publiquement et en privé», peut-on lire sur son compte Instagram.

«Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas la douleur et l’humiliation que je t’ai infligées. Tu ne mérites pas la manière dont je t’ai traitée ces dernières années. Mon comportement ne correspond aucunement à l’image que j’ai de toi. J’ai le plus profond respect et amour pour toi. Peu importe ce que tu peux penser. Encore une fois, je suis tellement désolé», poursuit-il à l’attention de la mère de leur fille, True.

Selon plusieurs tabloïds américains, Khloé Kardashian serait dévastée par cette nouvelle humiliation publique malgré ses efforts pour faire bonne figure.